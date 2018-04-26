Кремль выбрал диктора для инаугурации Путина

Церемонию инаугурации президента РФ Владимира Путина проведет кремлевский диктор Евгений Хорошевцев, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ходом подготовки.

Собеседник агентства отметил: «Подготовка к инаугурации идет полным ходом. Провести мероприятие решили поручить диктору Евгению Хорошевцеву, который и ранее проводил инаугурации».

При этом сам Хорошевцев сообщал агентству, что в настоящее время постоянно в Кремле не работает — у него есть сменщик, а также диктор нашел себе преемника.

Инаугурация Владимира Путина, переизбранного на новый срок в ходе выборов 18 марта, пройдет 7 мая.