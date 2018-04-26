Крым ответил на возмущение Киева отдыхом украинцев на полуострове

Ранее министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш назвал поездки украинцев в Крым «проблемой общества».

Об этом пишет RT.

Председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму крымского Госсовета Алексей Черняк заявил, что с каждым годом Крым принимает все больше украинских туристов. Если в 2014 году украинцы были запуганы и полуостров посетило только 100 тысяч человек, то сейчас в Крыму отдыхает около миллиона украинцев. Депутат подчеркнул, что статистика связана с внутренними проблемами самой Украины.

Все, кто приезжает в Крым, отмечают развитие полуострова, добавил Черняк.