Лукин переизбран на пост главы Паралимпийского комитета России

Действующий глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин переизбран на новый четырёхлетний срок во главе организации, передаёт ТАСС.

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Лукин оказался единственным кандидатом на пост президента комитета, его кандидатуру выдвинули региональные федерации и Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Впервые он стал главой паралимпийской структуры в январе 1996 года и впоследствии четырежды переизбирался — в 2002, 2006, 2010 и 2014 годах.

Ранее в ПКР сообщили о скором восстановлении организации в правах со стороны Международного паралимпийского комитета.

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