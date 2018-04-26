Марина Африкантова не ожидала такого теплого приема со стороны мамы Ромы Капаклы

Встреча прошла на ура! Рома, зная свою маму, был удивлен, что все пошло как по маслу. Мы встретились в кафе. Мама и Ромина тетя Валя уже ждали нас, а мы опоздали на 30 минут. Но приехали не с пустыми руками, а подарили им наборы для красоты, а маме мы с Ромой дня два или три выбирали наручные часы… Еще у его мамы длинные и густые волосы, и мы подарили ей очень хорошую расческу. Мама обрадовалась, сразу часы надела на себя, мы помогли их застегнуть. Несмотря на то, что дарить часы считается плохой приметой, я уверена: все проблемы в голове, и не стоит их переносить на вещи, столь необходимые в быту. Мы в приметы не верим. Я и Роме дарила на день рождения часы, да я вообще люблю часы. Тем более, они такие красивые.Мы сдвинули два стола, потому что была мама, две родные тети, два Роминых двоюродных брата, еще двоюродная шестилетняя сестра. А в их семье восемь родных человек — семь сестер (мама четвертная) и старший брат. Самый большой плюс — не было даже секунды напряжения, или что надо заполнить тишину и что-то сказать. Я первая девушка, которую Рома познакомил со своей мамой и родней. Мне это приятно, конечно. Даже не сколько приятно, сколько необычно. Как мне показалось, мама была доброжелательно ко мне настроена. Сказала, что мы очень хорошо смотримся. И что я в живую выгляжу намного лучше, чем по эфирам. Я не заметила, что ее что-то напрягает. Тем более, Рома самостоятельный с самого детства, и мама просто принимает его выбор.