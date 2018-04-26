Майк Помпео занял пост госсекретаря США

Сенат США утвердил кандидатуру директора ЦРУ Майка Помпео на пост госсекретаря: за него проголосовало большинство из 100 сенаторов. Теперь ему предстоит принять присягу, и можно будет приступать к исполнению новых обязанностей – теоретически уже сегодня, 26 апреля, передает ТАСС.

Ранее кандидатуру Помпео утвердил сенатский комитет по иностранным делам – но лишь со второй попытки (первая закончилась равным количеством голосов «за» и «против»). Против Помпео выступали демократы, которых в составе комитета десять – на одного меньше, чем республиканцев. В результате новый госсекретарь получил одобрение 11 из 20 членов комитета и стал первым кандидатом, утвержденным на должность главы Госдепартамента с таким мизерным перевесом.

Назначение Помпео уже прокомментировало российское внешнеполитическое ведомство. По словам его официального представителя Марии Захаровой, «это предвиденная новость, так и должно было случиться, вот оно и случилось».

Выступая ранее перед Конгрессом, Помпео заявлял, что США должны прекратить «мягкую политику» в отношении России, поскольку она лишь провоцирует агрессию со стороны Москвы. Директор ЦРУ считает, что Вашингтон может использовать санкции, высылку дипломатов, укрепление американской армии и сил ядерного сдерживания, а также «вооружение смелых молодых людей, которые сопротивляются российскому экспансионизму на Украине и в Грузии».