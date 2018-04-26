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Мемория. Ефим Букоткин


Добавлено: 26 апр 2018 в 07:26, Категория: Новости на сегодня
Мемория. Ефим Букоткин

26 апреля 1909 года родился Ефим Букоткин, герой Великой Отечественной войны.

Личное дело

Ефим Егорович Букоткин (1909-1945) родился в деревне Полухино Саратовской губернии в крестьянской семье. Окончил ветеринарный техникум. В 1935 году оставил деревню и подался в город - переехал в райцентр Ртищево, где до войны проработал ветеринарным фельдшером на пункте промывки вагонов местного железнодорожного узла.

После начала Великой Отечественной войны перебрался подо Ржев Тверской (тогда – Калининской) области, откуда через полгода был призван на фронт. С февраля 1942 года до апреля 1945 года сражался с немецко-фашистскими захватчиками на Брянском, Воронежском, Первом и Втором Украинских фронтах.

В феврале 1943 года в боях за село 2-е Выгорное и город Тим старший сержант Букоткин, будучи наводчиком противотанковой истребительной батареи в составе 240 стрелковой дивизии, прямыми попаданиями своего орудия уничтожил пушку и более 20 солдат и офицеров противника. За это был награжден медалью «За отвагу».

Букоткин участвовал в Острогожско-Россошанской и Воронежско-Касторненской наступательных операциях, Курской битве, освобождении Украины, Румынии и Чехословакии.

После освобождения чехословацкого города Тренчин наши части с боями продолжали продвигаться на запад. 26 апреля 1945 года близ села Коритна наступление стрелковых подразделений остановили два станковых пулемета противника. Подавить их средствами пехоты не представлялось возможным. Стрелки пролежали под огнем несколько часов, не имея возможности подняться в атаку.

Ефим Букоткин, на тот момент уже бывший командиром 45-миллиметрового орудия, по своей инициативе под пулеметным обстрелом выкатил пушку на прямую наводку и уничтожил огневые точки и 18 солдат противника. Благодаря этому пехота смогла продолжить наступление и овладела селом.

Неожиданно в бой вступили скрывавшиеся до этого в лесу вражеские автоматчики при поддержке двух танков. Быстро развернув орудие в сторону противника, Букоткин в упор ударил по танкам. Первым же снарядом он поджёг головную машину и сразу перенёс огонь на следующую. Завязалась дуэль. Разорвавшийся возле пушки вражеский снаряд легко ранил Букоткина в ногу.

Атака фашистов была отбита, но артиллеристы остались без поддержки пехоты, выдвинувшейся на окраину посёлка Суха Лоз. Увидев это, фашисты в количестве примерно сорока человек, атаковали орудие Букоткина. Расчёт принял неравный бой. Букоткин с наводчиком Ефремовым вели огонь из пушки, остальные отстреливались из автоматов. Эту атаку им удалось отбить. Оставив на поле боя два пулемета и более десятка убитых, гитлеровцы отступили. Однако расчёт Букоткина также понёс большие потери - в строю остались только он и Ефремов, остальные были тяжело ранены или убиты, пушка была повреждена.

Вскоре гитлеровцы предприняли новую атаку, окружив орудие с трёх сторон. В неравном бою погиб наводчик Ефремов. Оставшись один, Букоткин отбивался от врагов до последнего - сперва огнём из автомата, затем ручными гранатами. В ходе боя он был тяжело ранен в живот и в итоге потерял сознание. Захватившие орудие фашисты, взбешенные огромными потерями, которые понесли в этом бою, облили воина бензином и подожгли.

Придя в себя от страшной боли, охваченный огнем Ефим Букоткин поднялся на ноги и бросил во врагов гранату. Был сражён автоматной очередью. На горящее тело упавшего артиллериста фашисты бросали солому и хворост, пока он не сгорел в образовавшемся костре.

С воинскими почестями Ефим Букоткин был похоронен в чешском городе Угерски-Брод.

Герой Советского Союза Ефим Егорович Букоткин wikirtishchevo.shoutwiki.com

Чем знаменит

Старшина Ефим Букоткин, командир орудия истребительно-противотанковой батареи 931-го стрелкового Краснознаменного ордена Суворова полка 240-й стрелковой дивизии, героически погиб в неравном бою с фашистами, отстреливаясь до последнего. После того, как немцы подожгли его, потерявшего сознание, очнулся и продолжил бой, бросив во врагов гранату. Друзья и однополчане прозвали его «волжским Данко».

3а боевые отличия Ефим Букоткин был награжден орденами Красного Знамени (1943), Отечественной войны 2-й степени (1944), Славы 3-й степени (1945) и медалью «За отвагу» (1943).

За стойкость и мужество, проявленные при отражении контратаки противника в районе чехословацкого города Угерски Брод, Ефиму Букоткину было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза, он был награжден орденом Ленина.

О чем надо знать

Рассказ о подвиге Ефима Букоткина был опубликован в книге Н. М. Румянцева «Люди легендарного подвига. Краткие биографии и описания подвигов Героев Советского Союза — тех, кто родился, жил и живёт в Саратовской области», вышедшей в 1968 году.

Однако за три года до этого в ртищевской газете «Путь Ленина» была опубликована статья «Командир орудийного расчёта» С. Кузнецова, друга Ефима Букоткина и его жены, в которой он описал последний бой и гибель Букоткина отлично от того, что написал три года спустя в своей книге Н. М. Румянцев.

Согласно Кузнецову, орудийный расчёт, которым командовал старшина Букоткин, получил особое задание. 76-миллеметровое орудие было установлено в небольшой лощине, у самой дороги. Бойцы должны были находиться в секрете и без приказа огонь не открывать, чтобы не выдать свое местоположение. Спустя несколько часов началась танковая атака противника. Под прикрытием танков шли автомашины с солдатами. Расчёт Букоткина принял неравный бой, который продолжался около часа. Атака фашистов была отбита.

Командование 2-го Украинского фронта высоко оценило боевой подвиг старшины Букоткина, предоставив его к высшей награде страны. Но получить её Ефиму было не суждено. 25 апреля 1945 года старшина попал в руки предателей и был замучен.

4 факта о Ефиме Букоткине



В словаре «Герои Советского Союза» местом рождения Ефима Букоткина ошибочно указано село Ольгино.



В наградном листе при награждении медалью «За отвагу» Букоткин был записан как Ефим Григорьевич, а не Егорович. Документ о награждении был рассекречен в соответствии с приказом Министра обороны РФ от 8 мая 2007 года N181 «О рассекречивании архивных документов Красной Армии и Военно-Морского Флота за период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».



Наградной лист о представлении Букоткина к званию Героя Советского Союза кроме командира его полка подписали четыре генерала.



Именем Ефима Букоткина названа улица в городе Аркадак – центре Аркадакского района, в котором он родился.

Материалы о Ефиме Букоткине

Биография Ефима Букоткина на сайте «Герои страны»

Подвиг старшины Ефима Букоткина

Память народа. Документ о награде: Букоткин Ефим Григорьевич

Статья о Ефиме Букоткине в Википедии


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Добавлено: 26 апр 2018 в 07:26, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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