Мэрия Москвы вышла на борьбу с рекламными граффити перед ЧМ-2018

В преддверии чемпионата мира по футболу столичные власти собираются ввести запрет на рекламные граффити на стенах домов: мэрия выяснила, что треть подобных изображений размещена на маршрутах проезда команд – то есть нарушает обязательства российской стороны перед Международной федерацией футбола (FIFA).

Столичный Департамент рекламы и СМИ подготовил поправки в городской закон о благоустройстве, призванные существенно усложнить размещение рекламы на стенах домов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники в мэрии.

По их словам, московские власти намерены «запретить партизанский маркетинг, который взяли на вооружение многие рекламодатели и рекламные агентства». Действительно, за последние два года количество рекламных граффити в Москве увеличилось почти в четыре раза, а объем рынка в целом составляет 1 млрд в год.

Глава рекламного департамента Иван Шубин подтвердил, что поправки в ближайшее время будут обсуждаться Мосгордумой. «Не всем это нравится, но рекламораспространение в столице должно иметь свои пределы», – констатировал чиновник.

По словам представителя того же департамента Константина Горохова, речь не идет о тотальном запрете рекламных граффити: будут регламентированы правила их нанесения, например, установлено условие, согласно которому текстовая часть объявления не должна занимать более 30% площади граффити, а наносить его можно будет только после утверждения дизайн-проекта худсоветом при Архитектурном совете Москвы и Москомархитектурой.