Металлический штакетник от производителя

Чтобы избавиться от необходимости постоянного оштукатуривать загородный дом или скрыть все дефекты недавно построенного помогут современные материалы для ремонта и реставрации фасада. С помощью них можно не только оформить новое сооружение, но исправить внешний вид старого независимо от того, из какого материала оно сделано. Отличным вариантом для таких работ станет металлический штакетник. Такой материал уже давно пользуется спросом как у частных лиц, так и строительных организаций.

Купить штакетник металлический можно для отделки коттеджей. Кроме того, его можно спокойно использовать в совокупности с другими материалами. Именно так можно защитить дом от вредных воздействий окружающей среды. Еще на этапе производство металлосайдинг наделяют устойчивостью к износу и коррозии. Также он не подвергается к воздействию солнца. Благодаря этому, такая отделка фасада не требует особого ухода и лишних затрат.

Чтобы фасад хорошо вентилировался, сайдинг устанавливают на утеплитель, нанесенный на стену. Различные дополнительные детали применяются для того, чтобы здание имело законченный и более красивый внешний вид. Для этого используют планки, которые могут быть внутренними, внешними угловыми и стыковочными.

При обновленном фасаде дома будет весьма нецелесообразно оставлять старый забор. Как для нового, так и для старого дома он является не только элементом защиты, но и частью декоративного ансамбля. Чтобы забор не выбивался из общего вида, нужен современный материал, который будет служить долго и качественно. Выбор материал велик: тут тебе и сетка рабица, и профнастил, и множество других вариантов. Но самым оптимальным решением станет, конечно, металлический штакетник цена которого «не кусается».

Такой качественный и практичный материал изготавливают из стального листа горячей оцинковки. Ребра жесткости на нем выполняют путем холодной прокатки. Именно они дают штакетнику хороший показатель прочности. Готовые планки покрываются грунтовкой в несколько слоев, затем наносят пассивирующий материал, а в конце накладывается покрытие из полимеров. Такое многослойное покрытие дает евроштакетнику защиту от ультрафиолета и коррозийных процессов.

Цветовая палитра материала очень обширна. Такое многообразие цветов поможет любому подобрать планки на свой вкус. Большим спросом отличается декоративный сайдинг под дерево. Преимущества выбора понятны и прозрачны:

Материал легкий;

Обладает высокими показателями прочности;

В тоже время отличается высокой жесткостью;

Доступная и привлекательная стоимость;

Если штакетник изготовлен в соответствии со всем стандартами и технологическими процессами, то за его качество не придется переживать. Другими методами добиться всех характеристик материала нереально.

Установка забора из металлического сайдинга не предполагает наличия специальных знаний и сверхъестественных навыков. Нужно просто правильно сделать разметку. Очень важно лишь соблюсти один нюанс. Зазорный интервал между планками не должен превышать ширину ламелей. Оптимальное решение, при котором забор будет лучше всего выглядеть – треть ширины. Хорошим вариантом может стать двухсторонняя ограда. Планки в таком случае располагают с обеих сторон, чередуя в шахматном порядке. Там, где открывается живописный вид, можно оставить открытый участок. В этом поможет комбинированный забор.

Сейчас появилось множество современных технологий, и содержать фасад дома и ограды в хорошем виде гораздо проще. Сайдинг верно прослужит вам на протяжении тридцати и более лет, а цветное покрытие будет оставаться прежним в течении десяти. Это преимущество в пользу металлического штакетника.