МИД России требует от Украины немедленно освободить доверенное лицо Путина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала задержание на Украине активистки движения «Волонтёры победы» и доверенного лица Владимира Путина на президентских выборах Елены Одновол.

«23 апреля в пункте пропуска „Чонгар” на крымском участке российско-украинской границы представителями спецслужб Украины была задержана руководитель регионального отделения благотворительного движения „Волонтёры победы” Елена Николаевна Одновол», — сказала Захарова.

По её словам, Киеву нужен очередной скандал, который будет связан с Крымом.

«По-видимому, власти в Киеве настолько просто ненавидят, а может, даже и боятся крымчан за тот выбор, который они сделали четыре года назад, что готовы, видимо, сделать всё, чтобы людей наказать либо коллективно, либо индивидуально», — сказала Захарова.

Она отметила, что особое возмущение вызывает тот факт, что задержание активистки было произведено накануне 9 Мая.

«Россия решительно осуждает действия украинской стороны, требует прекратить произвол в отношении Елены Одновол и незамедлительно её освободить», — сказала представитель МИД.