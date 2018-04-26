Мифическое существо помберо сняли на видео в Парагвае

Показать меню
Актуально
Дату начала Третьей мировой войны по формуле рассчитал математик - 07:56 Дату начала Третьей мировой войны по формуле рассчитал математик Мемория. Анатолий Кторов - 08:00 Мемория. Анатолий Кторов На новом энергоблоке Ленинградской АЭС-2 монтируют систему безопасности - 08:14 На новом энергоблоке Ленинградской АЭС-2 монтируют систему безопасности "Хьюстон" обыграл "Миннесоту" и повел 3-1 в серии первого раунда плей-офф НБА - 08:28 Государство не будет вмешиваться в деятельность единой поместной церкви - 08:32 Государство не будет вмешиваться в деятельность единой поместной церкви «Смерть журналистики»: Пулитцер за пропаганду феминизма, плохих белых и - 08:35 «Смерть журналистики»: Пулитцер за пропаганду феминизма, плохих белых и русофобию Впервые танк ИС-3 примет участие в военном параде в Санкт-Петербурге - 08:39 Впервые танк ИС-3 примет участие в военном параде в Санкт-Петербурге Бойфренд Скарлетт Йоханссон Колин Жост поддержал актрису на премьере фильма - 09:21 Бойфренд Скарлетт Йоханссон Колин Жост поддержал актрису на премьере фильма Придется раскошелиться: Киеву рассказали, как «забрать» украинцев из России - 09:22 Придется раскошелиться: Киеву рассказали, как «забрать» украинцев из России В Солсбери начали зачистку остатков «Новичка» - 09:31 В Солсбери начали зачистку остатков «Новичка» G7 пригрозила России ужесточением санкций - 09:31 G7 пригрозила России ужесточением санкций Постпредство РФ при ОЗХО получило ответ Британии по делу Скрипаля - 09:31 Постпредство РФ при ОЗХО получило ответ Британии по делу Скрипаля Роскомнадзор решил расширить основания для блокировки из-за Telegram - 09:31 Роскомнадзор решил расширить основания для блокировки из-за Telegram ГИБДД предложила изменить экзамен на права - 09:32 ГИБДД предложила изменить экзамен на права СМИ узнали о плане Путина увеличить соцрасходы на 10 трлн рублей - 09:33 СМИ узнали о плане Путина увеличить соцрасходы на 10 трлн рублей Эмансипация от доллара. С 2017 года это валюта противника - 09:42 Эмансипация от доллара. С 2017 года это валюта противника Андрей Черкасов поделился воспоминаниями из детства - 10:00 Андрей Черкасов поделился воспоминаниями из детства
» » Мифическое существо помберо сняли на видео в Парагвае

Мифическое существо помберо сняли на видео в Парагвае


Добавлено: 26 апр 2018 в 06:00, Категория: Технологии
Мифическое существо помберо сняли на видео в Парагвае

Таинственное чудовище попало в объектив камеры в Парагвае. Видеоролик, демонстрирующий загадочного монстра, появился в Сети.

Видеокамера снимала маленького мальчика, который сидел за столом на фоне леса и разговаривал с матерью. Неожиданно собаки, принадлежащие семье, стали облаивать дерево, расположенное позади ребенка. За деревом возникло какое-то движение. При увеличении кадра можно разглядеть нечто, напоминающее длинную лапу, а также крупную голову и челюсть неизвестного существа.

Авторы ролика решили, что в лесу прячется помберо – мифическое создание из легенд народов Южной Америки. Помберо описывают как высокое антропоморфное существо с густой темной шерстью.


Материалы по теме:

Загадочная эфирная сущность, похожая на ангела, попала в объектив камеры охотников
Житель Малайзии поймал монстра у себя в туалете и снял его на видео
Туристы в Индонезии сняли таинственное гигантское существо, перешагнувшее реку (ВИДЕО)
Таинственное чудовище, всплывшее на Аляске, попало на видео
Добавлено: 26 апр 2018 в 06:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Донецк под огнём: мощный обстрел начался с утра

Донецк под огнём: мощный обстрел начался с утра

НБУ выпустит монеты с изображением Крыма

НБУ выпустит монеты с изображением Крыма

Ракетный катер ТОФ выполнил стрельбу крылатыми ракетами по отряду боевых кораблей условного противника

Ракетный катер ТОФ выполнил стрельбу крылатыми ракетами по отряду боевых кораблей условного противника

Ольга Ветер видит много плюсов в том, что ее сын посещает детский сад

Ольга Ветер видит много плюсов в том, что ее сын посещает детский сад

Новости России
еще новости
Цены на бензин в Крыму упадут после открытия моста — ФАС

Цены на бензин в Крыму упадут после открытия моста — ФАС

Реновацию в «Новой Москве» завершат в 2025 году

Реновацию в «Новой Москве» завершат в 2025 году

Аксенов призвал ФАС разобраться с ценами на перелеты в Крым

Аксенов призвал ФАС разобраться с ценами на перелеты в Крым

ФАС обязала Tele2 отменить национальный роуминг до 31 мая

ФАС обязала Tele2 отменить национальный роуминг до 31 мая

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Катерина Зиновьева благодарна судьбе за встречу с Денисом Давыдовым

Катерина Зиновьева благодарна судьбе за встречу с Денисом Давыдовым

Принц Уильям чуть не уснул во время церковной службы на второй день после рождения сына: видео

Принц Уильям чуть не уснул во время церковной службы на второй день после рождения сына: видео

У Робби Уильямса в подвале находится марихуановая ферма

У Робби Уильямса в подвале находится марихуановая ферма

Как Мелания Трамп справилась с организацией первого государственного ужина в честь Эммануэля и Бриджит Макрон?

Как Мелания Трамп справилась с организацией первого государственного ужина в честь Эммануэля и Бриджит Макрон?

Новости политики
еще новости
Разрабатывается оптимальное решение по Договору о дружбе с РФ, - Качка

Разрабатывается оптимальное решение по Договору о дружбе с РФ, - Качка

Разгром лагеря ромов под Киевом: начато несколько уголовных производств

Разгром лагеря ромов под Киевом: начато несколько уголовных производств

Один за всех: Эдуард Маршанкулов остановил политический кризис в КЧР

Один за всех: Эдуард Маршанкулов остановил политический кризис в КЧР

Представитель “Блока Петра Порошенко” стал самым богатым депутатом в Украине

Представитель “Блока Петра Порошенко” стал самым богатым депутатом в Украине

Новости экономики
еще новости
Следы российских чиновников нашли в панамских офшорах

Следы российских чиновников нашли в панамских офшорах

Совет Федерации «без лишнего шума» смягчит антисанкции

Совет Федерации «без лишнего шума» смягчит антисанкции

НБУ выпустит монеты с изображением Крыма

НБУ выпустит монеты с изображением Крыма

В Греции предложили эффектный способ снять западных санкции с Крыма

В Греции предложили эффектный способ снять западных санкции с Крыма

Новости общества
еще новости
Кинологи РВСН готовятся к всеармейскому конкурсу «Верный друг»

Кинологи РВСН готовятся к всеармейскому конкурсу «Верный друг»

В Нью-Йорке выставили на аукцион картину с самой высокой оценочной стоимостью в истории

В Нью-Йорке выставили на аукцион картину с самой высокой оценочной стоимостью в истории

В РВСН стартовал финальный этап конкурса «Мастера автобронетанковой техники»

В РВСН стартовал финальный этап конкурса «Мастера автобронетанковой техники»

В Санкт-Петербурге спущен на воду новейший корабль противоминной обороны «Иван Антонов» проекта 12700 для минно-тральных сил военно-морского флота

В Санкт-Петербурге спущен на воду новейший корабль противоминной обороны «Иван Антонов» проекта 12700 для минно-тральных сил военно-морского флота

Происшествия
еще новости
Главу Мадрида поймали на краже крема из магазина

Главу Мадрида поймали на краже крема из магазина

Трагедия в Геленджике – при пожаре погибли мать и трое детей

Трагедия в Геленджике – при пожаре погибли мать и трое детей

На Кубани 17-летний водитель без прав насмерть сбил велогонщицу

На Кубани 17-летний водитель без прав насмерть сбил велогонщицу

Главный архитектор Краснодара нанёс многомиллионный ущерб региону

Главный архитектор Краснодара нанёс многомиллионный ущерб региону

Новости Украины
еще новости
«Минимум 554 военных покончили жизнь самоубийством» : — Анатолий Матиос

«Минимум 554 военных покончили жизнь самоубийством» : — Анатолий Матиос

В Конгрессе США обеспокоены ростом антисемитизма в Украине и Польше

В Конгрессе США обеспокоены ростом антисемитизма в Украине и Польше

Экс-игрок «Шахтера» рассказал о последней тренировке в Донецке

Экс-игрок «Шахтера» рассказал о последней тренировке в Донецке

В Москве экстренно госпитализировали известного музыканта

В Москве экстренно госпитализировали известного музыканта

Мировые новости
еще новости
В Госдепе прокомментировали свое проникновение в генконсульство России

В Госдепе прокомментировали свое проникновение в генконсульство России

Авианосец

Авианосец "Адмирал Кузнецов" прошел модернизацию

На фронте снова

На фронте снова "горячо": ранены пятеро украинцев, оккупанты осуществили 33 обстрела

Три года работы позади: в НАБУ рассказали о достижениях в борьбе с коррупцией

Три года работы позади: в НАБУ рассказали о достижениях в борьбе с коррупцией




Лента новостей
Emirates запускает домашнюю регистрацию багажа - 02:46 Emirates запускает домашнюю регистрацию багажаВ Госдепе прокомментировали свое проникновение в генконсульство России - 02:42 В Госдепе прокомментировали свое проникновение в генконсульство РоссииДОСААФ меняет статус и вместе с Минобороны начнёт масштабные проекты - 02:39 ДОСААФ меняет статус и вместе с Минобороны начнёт масштабные проектыРемонт кровли – ответственное дело - 02:37 Ремонт кровли – ответственное дело«Минимум 554 военных покончили жизнь самоубийством» : — Анатолий Матиос - 02:25 «Минимум 554 военных покончили жизнь самоубийством» : — Анатолий МатиосРамос: люди думали, что "Реал" разгромит "Баварию" в первом матче полуфинала ЛЧ - 02:11 Рамос: люди думали, что Полиция Вашингтона задержала в иранском посольстве мужчину с оружием - 01:49 Полиция Вашингтона задержала в иранском посольстве мужчину с оружием"Динамо" и "СКА-Нева" установили рекорд ВХЛ по продолжительности матча - 01:39 Amazon будет доставлять покупки прямо в багажник вашего автомобиля  - 01:21 Amazon будет доставлять покупки прямо в багажник вашего автомобиля В РВСН стартовал финальный этап конкурса «Мастера автобронетанковой техники» - 01:14 В РВСН стартовал финальный этап конкурса «Мастера автобронетанковой техники»Изготовление брендовой упаковки - 01:12 Изготовление брендовой упаковкиВ Конгрессе США обеспокоены ростом антисемитизма в Украине и Польше - 01:07 В Конгрессе США обеспокоены ростом антисемитизма в Украине и ПольшеПочти половина американцев против политики Трампа в Сирии, — опрос - 01:00 Почти половина американцев против политики Трампа в Сирии, — опросСотрудники Госдепа взломали генконсульство РФ в Стиэтле, чтобы проверить, что оно «освобождено» - 00:22 Сотрудники Госдепа взломали генконсульство РФ в Стиэтле, чтобы проверить, что оно «освобождено»
Последние новости
Мемория. Ефим Букоткин - 07:26 Мемория. Ефим Букоткин Opera выпустила новый браузер для мобильных - 07:07 Opera выпустила новый браузер для мобильных Катерина Зиновьева благодарна судьбе за встречу с Денисом Давыдовым - 06:42 Катерина Зиновьева благодарна судьбе за встречу с Денисом Давыдовым Пашинян встретился с главой второй по величине фракции парламента Армении - 06:35 Пашинян встретился с главой второй по величине фракции парламента Армении Мифическое существо помберо сняли на видео в Парагвае - 06:00 Мифическое существо помберо сняли на видео в Парагвае Разрабатывается оптимальное решение по Договору о дружбе с РФ, - Качка - 05:46 Разрабатывается оптимальное решение по Договору о дружбе с РФ, - Качка Кинологи РВСН готовятся к всеармейскому конкурсу «Верный друг» - 05:42 Кинологи РВСН готовятся к всеармейскому конкурсу «Верный друг» Бывший президент США Буш-старший покинул отделение реанимации - 05:39 Бывший президент США Буш-старший покинул отделение реанимации Смена «АТО» на ООС: стоит ли тревожиться - 05:15 Смена «АТО» на ООС: стоит ли тревожиться СМИ: Инаугурацию президента РФ проведет Хорошевцев - 04:32 СМИ: Инаугурацию президента РФ проведет Хорошевцев В Нью-Йорке выставили на аукцион картину с самой высокой оценочной стоимостью в истории - 04:05 В Нью-Йорке выставили на аукцион картину с самой высокой оценочной стоимостью в истории На волне провокаций: как Украина пытается закрыть свои воды для российских судов - 04:00 На волне провокаций: как Украина пытается закрыть свои воды для российских судов Пентагон пожаловался на применение комплексов РЭБ против ВВС США в Сирии - 03:07 Пентагон пожаловался на применение комплексов РЭБ против ВВС США в Сирии
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"