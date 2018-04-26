Мифическое существо помберо сняли на видео в Парагвае

Таинственное чудовище попало в объектив камеры в Парагвае. Видеоролик, демонстрирующий загадочного монстра, появился в Сети.

Видеокамера снимала маленького мальчика, который сидел за столом на фоне леса и разговаривал с матерью. Неожиданно собаки, принадлежащие семье, стали облаивать дерево, расположенное позади ребенка. За деревом возникло какое-то движение. При увеличении кадра можно разглядеть нечто, напоминающее длинную лапу, а также крупную голову и челюсть неизвестного существа.

Авторы ролика решили, что в лесу прячется помберо – мифическое создание из легенд народов Южной Америки. Помберо описывают как высокое антропоморфное существо с густой темной шерстью.