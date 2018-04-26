Михаил Прохоров намерен подать в суд на ФБК из-за расследования

Представитель группы «Онэксим» Михаила Прохорова обвинил Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в клевете.

Напомним, ФБК опубликовал данные о том, что Михаил Прохоров приобрёл итальянскую виллу вице-премьера Александра Хлопонина по, якобы, завышенной цене. Представитель «Онэксима» отрицает все обвинения.

По данным издания, Михаил Прохоров намерен судиться с ФБК.

По данным ФБК, Прохоров переплатил за виллу не менее 25 млн долларов. Выводы были сделаны, основываясь на результатах анализа подобных предложений по недвижимости в регионе и в Европе.