Михаил Саакашвили не отказался от намерения вернуться в Украину

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал скандал с “пленками Онищенко”.Одиозный политик заявил, что ему понадобится помощь директора НАБУ Артема Сытника, когда он (Саакашвили) и его команда придут к власти в Украине.“Мне понадобится помощь Сытника, когда мы придем к власти, мы посадим Порошенко, Ахметова и других олигархов моментально, без лишних церемоний”, - заявил господин Саакашвили.Напомним, бывший губернатор Одесской области был изгнан из Украины 12 февраля 2018 года. После депортации Саакашвили заявил, что планирует вернуться в Киев до конца года и бороться с “преступной властью”.