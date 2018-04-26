Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу наградил победителей Всероссийского фестиваля прессы «Медиа-Ас-2018»

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу наградил победителей IV Всероссийского фестиваля прессы «Медиа-Ас-2018». Церемония прошла в Национальном центре управления обороной.

Победителями в девяти основных номинациях стали сотрудники центральных и региональных СМИ, специализирующиеся на армейской и военно-патриотической тематике. Все они получили дипломы и призы от главы военного ведомства.

«Это профессиональная работа, за которую мы очень благодарны. Я надеюсь, что мы будем также плотно и тесно стоять в одном ряду во имя нашей страны. Ради того, чтобы ни у кого даже мысли не возникло подумать, что они могут быть выше и сильнее нас», – сказал генерал армии Сергей Шойгу на церемонии награждения.

Он также отметил, что от того, насколько профессионально российские журналисты выполняют свой долг, зависит престиж и честь не только Вооруженных Сил, но и всей страны в целом.

Жюри «Медиа-Ас-2018» высоко оценило работы публициста Владислава Шурыгина – его признали асом в номинации «Стиль жизни», корреспондента районной газеты «Таймыр» Хабира Харисова, чей цикл очерков об учениях кораблей Северного флота отмечен в номинации «На острие атаки», ведущей радиопрограмм ГТРК «Регион-Тюмень» Татьяны Яценко – победитель в номинации «Командный голос».

Лучшим дебютантом года был назван корреспондент ведущего информационного ресурса Владивостока «Новости VL.ru» Максим Тихонов – он победил в номинации «Прорыв».

Также собственный фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Виталий Аньков, сотрудник газеты «Красная звезда», стал победителем в номинации «Главный калибр». Другой победитель – Дмитрий Семенов (номинация «Сила слова» за лучший материал в печатных СМИ) – сейчас трудится в этом издании старшим постоянным корреспондентом.

Победителями конкурса также стали телевизионные творческие группы «Первого канала», «Звезды» и авторский коллектив телеканала «Техно 24», подготовивший цикл фильмов о службе российских военнослужащих в Сирии.

Лучшими в номинации «Молния» признаны корреспондент МИА «Россия сегодня» Юлия Насулина и старший корреспондент редакции военной информации «ТАСС» Екатерина Елисеева, которая уже несколько лет является участником всех мероприятий с руководством военного ведомства и без устали освещает селекторные совещания, брифинги, пресс-конференции, а также другие мероприятия, где участвует руководящий состав военного ведомства».

В специальной номинации «За боевые отличия» лучшим оказался телеканал «Россия 24».

По традиции после чествования победителей «Медиа-Ас» была вручена Общероссийская премия имени Виталия Джибути «За лучшее освещение военной тематики в российских СМИ». В этом году она досталась заместителю директора отдела военной информации «Интерфакса» Сергею Бабичеву.

Кроме того, Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу наградил ведомственными медалями российских журналистов, которые отличились при выполнении профессионального долга в Сирии.

Справочно:

Всероссийский фестиваль прессы «Медиа-Ас» впервые прошел в 2015 году по инициативе Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу. Ежегодно в Атриуме Национального центра управления обороной РФ собираются представители СМИ со всех уголков страны для того, чтобы получить приз за вклад в освещение военной и оборонной тематики.

В 2018 году из различных субъектов Российской Федерации для участия в Фестивале было подано более 750 заявок как от федеральных, так и региональных СМИ. Несколько работ были представлены на национальных языках субъектов РФ.

Победителей определяет специальное жюри, сформированное из представителей Минобороны России, органов государственной власти, наиболее авторитетных сотрудников Международной информационной группы «Интерфакс» и общественных организаций.