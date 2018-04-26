Минкомсвязи опровергло сообщения о «великом русском файрволе»

Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что российское правительство планирует создать сетевой фильтр (файрвол) для блокировки определенных интернет-ресурсов – наподобие китайского «Золотого щита».

«Это пустые опасения. Притом что мы активно дружим с Китаем и обмениваемся информацией по поводу развития медиарынка. Мы всегда исходили из того, что Россия есть Россия, Китай есть Китай. Мы никогда не пойдем по китайскому пути в отношении интернета. У нас свой, российский путь, и никакой речи о создании российского файрвола сегодня не идет»,— цитирует слова Волина РИА Новости.

Чиновник пояснил, что создание масштабного сетевого «фильтра» будет дорого стоить и на этапе создания, и при дальнейшем обслуживании.

«Более того, находясь в Китае, могу точно сказать, что любой человек, у кого будет желание получить доступ к запрещенным в Китае интернет-ресурсам, в течение семи минут этот доступ получит без всяких проблем», — добавил замминистра связи и массовых коммуникаций РФ.

Сообщения о возможном создании российского файрвола появились на фоне проблем с доступом к целому ряду интернет-ресурсов, возникших после начала блокировки мессенджера Telegram Роскомнадзором.