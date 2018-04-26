Минобороны России и «Одноклассники» проведут прямую трансляцию ночной репетиции парада Победы на Красной площади

Минобороны России совместно с «Одноклассниками» сегодня проведет прямую трансляцию с боевой машины десанта БМД-4М во время репетиции парада Победы.



Трансляция начнется 26 апреля в 19:30 и будет доступна в официальной группе Минобороны РФ в социальной сети «Одноклассники». Наш корреспондент проследует в составе парадного расчета боевой техники от улицы Нижние Мнёвники до Тверской улицы.



Во время эфира пользователи соцсети смогут заглянуть внутрь боевой машины и увидеть, как идет подготовка к параду в честь 73-летия Великой Победы.



Зрители трансляции смогут увидеть десятки единиц боевой техники, включая самоходные гаубицы «Мста-С» и «Коалиция-СВ», танки Т-72Б3 и Т-14 «Армата», ракетные комплексы «Искандер», бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун», бронетранспортёры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы «Бук-М2», «Тор-М2», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», пусковые установки зенитной ракетной системы С-400, а также ракетные комплексы «Ярс».



Трансляция репетиции парада будет доступна на любых устройствах: в десктопной и мобильной версиях «Одноклассников», а также в мобильном приложении для iOS и Android.



В этом году в параде Победы 9 Мая на Красной площади будут принимать участие более 13 тыс. военнослужащих, 159 единиц военной и специальной техники, а также 75 летательных аппаратов.