Минюст допустил выход РФ из-под юрисдикции ЕСПЧ

Глава российского Министерства юстиции Александр Коновалов допустил возможность выхода РФ из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

«Это очень сложный, комплексный, глобальный вопрос. Ничего исключать никогда нельзя. Никогда не говори "никогда", но пока всерьез вопрос об этом не стоит», – заявил министр «Интерфаксу».

По словам Коновалова, юристы «видят свои плюсы» в том, что Россия признает юрисдикцию ЕСПЧ, однако есть и ряд негативных подходов, «которые ЕСПЧ, к сожалению, в последние годы все активнее и активнее демонстрирует», а для РФ они «были, остаются и будут неприемлемыми».

«Мы со своей стороны стараемся с этим бороться опять же юридическими методами, в том числе, в контексте реформы ЕСПЧ», – пояснил глава Минюста РФ.