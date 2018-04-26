Москва требует возвращения всех захваченных США российских дипобъектов

Москва настаивает на возвращении всех шести объектов российской дипломатической собственности, захваченных в США.
Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.
"Настаиваем на возвращении всех шести объектов российской собственности, захваченных в США", - подчеркнула дипломат.
Ранее, Захарова назвала рейдерским захватом вторжение властей США в генконсульство в Сиэтле.
"Спешите видеть: американские власти начали захват комплекса зданий российского Генерального консульства в Сиэтле. Редкое зрелище - государственный рейдерский захват", - отметила дипломат.