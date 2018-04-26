Мужа Эмили Ратажковски заподозрили в измене со Сьюки Уотерхаус

Себастьян Бир-Макклард/ Сьюки Уотерхаус

Со дня свадьбы Эмили Ратажковски и Себастьяна Бир-Маккларда прошло два месяца, а отношения пары уже дали трещину. На этой неделе папарации сфотографировали Себастьяна на прогулке с 26-летней Сьюки Уотерхаус в Нью-Йорке. К сожалению, эти кадры не доступны нам для публикации, но стоит рассказать о них подробнее.

Бир-Макклард и Уотерхаус возвращались вместе, скорее всего, со спортивной тренировки, как предположила западная пресса. Оба были искренне увлечены друг другом, смеялись, а Себастьян обнимал свою спутницу. Эмили рядом не было. Более того, на пальце ее мужа не было и обручального кольца.

Себастьян Бир-Макклард и Эмили Ратажковски

Сьюки Уотерхаус

Сьюки и Себастьян вместе сели в автомобиль и уехали в неизвестном направлении.

Напомним, свадьба продюсера и Эмили Ратажковски стала полной неожиданностью для всех, в том числе и для родителей модели. О бракосочетании она сообщила им, когда уже стала женой Бир-Маккларда.

Что до Сьюки Уотерхаус, то в начале года ей приписывали роман с Дарреном Аронофски, а до этого британская модель встречалась с мексиканским актером Диего Луной.

Себастьян Бир-Макклард

Сьюки Уотерхаус

Эмили Ратажковски