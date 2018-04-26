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«М.Видео» купила «Эльдорадо» за 45,5 млрд рублей


Добавлено: 26 апр 2018 в 12:08, Категория: Новости на сегодня
«М.Видео» купила «Эльдорадо» за 45,5 млрд рублей

Компания «М.Видео», которой принадлежит крупнейшая в России одноименная сеть супермаркетов бытовой техники и электроники, завершила сделку по покупке сети «Эльдорадо» за 45,5 млрд рублей, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз компании.

Оба ритейлера входят в группу «Сафмар», принадлежащую Михаилу Гуцериеву.

«"М.Видео" объявляет о закрытии сделки по покупке дочерней компанией ООО "М.Видео Менеджмент" 100% ООО "Эльдорадо"… Сумма сделки составила 45,5 миллиарда рублей, не включая кредитные обязательства ООО "Эльдорадо"», — говорится в пресс-релизе.

В компании уточнили, что для оплаты сделки были использованы ее собственные средства и кредит ВТБ.


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Добавлено: 26 апр 2018 в 12:08, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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