Настя Балинская больше ничего не чувствует к Леше Кудряшову

В тот момент ты был всей моей жизнью. И ты говорил: «Не стоит это все того, чтобы ты плакала, ведь все можно изменить». Только сейчас, разобравшись во всем, что между нами было, поняла, как же ты, черт побери, был прав. Ты не достоин даже слезинки моей, ты не достоин даже тени моей (как поётся в твоей любимой песне), ты не достоин ничего. Писал пост, в котором просил закончить все без унижений и грязи. А сам, пока я была в отпуске, унижал меня как только можно. Смеялся над моими сообщениями, которые включал послушать всем. Столько грязи на меня вылил, что уже и мне пора наверное ответить тебе тем же, но я не стану, не стану опускаться до такого.Ты убил во мне все, что я чувствовала к тебе: любовь, ласку, трепет, заботу, сопереживание, восхищение... Все. Я больше вообще ничего не чувствую, и это так приятно. Так легко мне не было никогда. А ты продолжай идти по своему пути, на котором любви тебе никогда не найти. Лапай одну, целуй другую, руки в трусы сунь третьей. Теряй себя полностью, мечтая стать альфасамцом. Только не забывай, что альфасамцы не подбирают товар не нужный никому. Ты просто обесценил сам себя. Ты никогда не испытаешь ни с кем то, что было между нами. И лучше никогда не найдёшь. А для меня ты как мужчина умер. Наконец-то эта история окончательно закончена. Это последний пост связанный с тобой в моей жизни. Прощай и прости.