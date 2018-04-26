Наташа Давыдова о правильном питании, здоровом образе жизни и смузи

Популярный блогер и адепт здорового питания Наташа Давыдова, также известная как @TetyaMotya, рассказывает о секретах правильного и сбалансированного питания, какие книги стоит прочитать и как приучить себя к здоровому образу жизни.

о правильном питании и необходимости готовить дома:

– Каждый день мы делаем выбор: заправлять свой организм топливом, от которого он будет цвести или зашлаковываться. Существуют обязательные и незаменимые компоненты питания – макронутриенты (белки, жиры, углеводы), от количества и качества которых напрямую зависит сохранность здоровья, продолжительность и уровень жизни.

Еда на бегу влечет за собой череду негативных последствий, поэтому если вы хотите правильно питаться, хорошо выглядеть и быть здоровыми – вам придется начать готовить.

Совсем необязательно становиться великим кулинаром, чтобы готовить полезные для себя блюда каждый день. Главное – найти правильного помощника. Для меня это бытовая техника KitchenAid. С KitchenAid вы легко и непринужденно достигнете поставленной цели. Приготовление пищи перестанет быть чем-то нудным и сложным.

Например, с блендером Artisan Power Plus обработка ингредиентов станет простой и удобной. Автоматические программы позволяют легко приготовить свежие супы, сбалансированные смузи, питательные коктейли и полезные соки. Высокая мощность позволяет смешивать даже самые сложные ингредиенты, такие как орехи, семена и целые твердые фрукты, получив при этом из еды все необходимые питательные вещества.

О смузи:



– Очень люблю разнообразные смузи. С их помощью я быстро насыщаю организм полезными питательными веществами, при этом не затрачивая много времени на приготовление. Рецепт очень прост: помещаем зеленое яблоко, авокадо, свежий имбирь и шпинат в Power Plus Blender, добавляем лимонный сок и смешиваем ингредиенты до однородной текстуры – идеальный смузи готов.

о книгах:

– Для начала я советую прочесть эти три книги: Джозеф Маркела «Клетка на диете», Марк Хайман «Сахарная ловушка», Дэвид Перлмуттер «Кишечник и мозг».