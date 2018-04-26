Нажми на кнопку - получишь документы. Будущее российских госуслуг

Визиты за справками в ведомства уходят в прошлое.

В ближайшем будущем (если все пойдет по плану, то в 2019 году) на Едином портале госуслуг (gosuslugi.ru) появится комплексная услуга по оформлению пакета документов из разных ведомств в зависимости от конкретной жизненной ситуации. Об этом на форуме «Развитие регионов. Лучшее для России» рассказал Исполнительный директор - Руководитель дирекции региональных проектов АО «РТ Лабс» Дмитрий Финк.

«К примеру, при рождении ребенка можно будет получить СНИЛС, свидетельство о рождении, оформить материнский капитал, заполнив всего лишь одно заявление на портале», — пояснил Дмитрий.

В 2018 году планируется полномасштабный запуск Единой биометрической системы, которая позволит гражданину РФ без предъявления паспорта не только удаленно получать доступ к финансовым сервисам, но и совершать юридически значимые операции. Например, открывать счет в банке.

Окончательно уйти от бумажных документов планируется к 2020 году после внедрения «реестровой модели» предоставления государственных услуг: подтверждение и выписку о наличии того или иного документа пользователь сможет получить в электронном реестре.