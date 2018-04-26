Неделя до ЧМ: шведский этап Еврохоккейтура как последняя проверка сборной России

ХЕЛЬСИНКИ, 26 апр – РИА Новости, Семён Галькевич. Вынесенным в Хельсинки матчем между сборными России и Финляндии в четверг начинается шведский, последний в сезоне, этап Еврохоккейтура. За неделю до старта чемпионата мира в Дании команда Ильи Воробьева проведет три последних контрольных матча.

Российская команда перед последним этапом Евротура сохраняет теоретические шансы на победу в общем зачете, где на данный момент с 20 очками лидируют чехи, финны отстают на один балл (19), россияне - третьи с 15 очками, а шведы замыкают четверку (12).

Кадровый состав

Неделю назад российская команда приняла участие в чешском этапе Евротура, в рамках которого проиграла все три матча с одинаковым счетом 1:2. Дебют Воробьева в национальной команде вошел в историю со знаком минус – сборная России впервые проиграла все три матча в рамках одного этапа Евротура. "Ребята должны выходить на другой уровень. Это не клубы, это сборная", - сказал Воробьев, подводя итоги Чешских игр.

Билялетдинов: хоккеист "Ак Барса" Галиев должен играть в сборной России

Состав сборной России перед шведским этапом претерпел ряд изменений: завершили подготовку к чемпионату мира форварды Антон Слепышев, Александр Дергачев и Дмитрий Кагарлицкий, присоединились к команде участники финала Кубка Гагарина: нападающие Станислав Галиев, Владимир Ткачев и защитник Альберт Яруллин (все – "Ак Барс"), форварды Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Максим Шалунов, защитники Алексей Марченко, Никита Нестеров (все - ЦСКА).

Продолжает работать по индивидуальному плану на базе в Новогорске капитан сборной России Павел Дацюк, также принято решение предоставить отдых форварду Никите Гусеву. Компанию армейцам из Санкт-Петербурга в Новогорске составят хоккеист "Ак Барса" Василий Токранов и представляющие ЦСКА Илья Сорокин, Михаил Науменков, Богдан Киселевич, Иван Телегин, Сергей Андронов, Валерий Ничушкин.

Шведский звездопад

Большинство вызванных в национальные команды для участия в чемпионате мира игроков НХЛ сыграют на шведском этапе Евротура. Так, в заявку шведов на турнир вошли 13 игроков НХЛ, у финнов и чехов – по шесть хоккеистов ведущей лиги мира, у сборной России – только четыре.

В отсутствие российских звезд НХЛ особое внимание к себе привлекают шведы Йон Клингберг ("Даллас"), Оливер Экман-Ларссон ("Аризона"), Мика Зибанежад ("Нью-Йорк Рейнджерс"), финны Себастьян Ахо, Теуво Терявяйнен (оба – "Каролина"), чех Радек Факса ("Даллас"). КХЛ на последнем этапе Евротура представят 45 игроков, из них десять сыграют за чехов, семь – за финнов и четыре – за шведов.

В рамках шведского этапа Евротура сборная России сыграет в четверг против финнов (Хельсинки, 18:30 по московскому времени), шведов (Стокгольм, 16:30) и чехов (Стокгольм, 13:00). Чемпионат мира пройдет в датских Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая.