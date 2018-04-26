Немедленно освободите: МИД РФ выступил с требованием к Киеву после задержания активистки движения «Волонтёры победы»

В российском внешнеполитическом выступили с призывом к Киеву относительно активистки движения «Волонтеры победы».

С заявлением по задержанию на Украине активистки движения «Волонтёры победы» выступила офпред МИД РФ Мария Захарова. Она обратила внимание на то, что 23 апреля в пункте пропуска «Чонгар» на крымском участке границы России и Украины сотрудники спецслужб Украины произвели задержание руководителя крымского отделения благотворительного движения «Волонтёры победы» Елены Одновол.

По словам представителя российского МИД, украинская сторона добивается очередного скандала, связанного с Крымом.

«По-видимому, украинские власти настолько ненавидят, а возможно, даже и боятся жителей Крыма за выбор, сделанный четыре года назад, что готовы, видимо, сделать все, чтобы наказать людей либо коллективно, либо индивидуально», — сказала Захарова.

Она добавила, что тот факт, что задержание активистки на Украине произвели накануне 9 Мая, вызывает особое возмущение в российском руководстве.

Представитель МИД сообщила, что данные действия Украины Москва «решительно осуждает и требует прекратить произвол в отношении Елены и Одновол и освободить ее незамедлительно».