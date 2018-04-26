Непредсказуемое решение Путина: кому передаст своё кресло Медведев

Нынешний премьер-министр России Дмитрий Медведев имеет высокие шансы остаться на своём посту, однако существуют и другие претенденты на его кресло.

Депутаты Госдумы прокомментировали будущие назначения.

По мнению депутатов, назначение премьер-министра РФ произойдёт на следующий день после инаугурации президента.

Кто станет новым премьер-министром России?

Депутаты Госдумы считают, что тут не стоит спешить с выводами, так как решение принимает Владимир Путин.

Вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева заявила, что не стоит делать каких-либо прогнозов, так как это прерогатива президента страны и только ему решать, кто станет следующим премьер-министром. С её мнением согласился первый замруководителя «Единой России» Андрей Исаев.

Глава комитета по труду, социальной политики и делам ветеранов Ярослав Нилов от ЛДПР делать какие-либо прогнозы отказался, но отметил, что решение президента может оказаться совершенно непредсказуемым, и мало ожидаемым.

Зампред «Справедливой России» Михаил Емельянов считает, что Дмитрий Медведев останется на своём посту, на это, по его словам, указывает частое появление премьер-министра в общественных кругах, медиапространстве и его спокойствие.