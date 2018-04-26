Нового премьер-министра Армении изберут 1 мая

Спикер Национального собрания Армении Ара Баблоян заявил, что выборы нового премьер-министра государства пройдут 1 мая, сообщает ТАСС.

Баблоян пояснил, что 1 мая парламент соберется на специальное заседание, в ходе которого и пройдут выборы.

Прежний глава армянского правительства Серж Саргсян ушел в отставку 23 апреля под давлением протестующих. Лидер оппозиции Никол Пашинян выдвинут кандидатом в премьер-министры, при этом правящая в Армении Республиканская партия считает это антиконституционным.