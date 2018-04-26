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Опрошенные украинцы вывели Тимошенко в лидеры президентской гонки


Добавлено: 26 апр 2018 в 17:43, Категория: Новости на сегодня
Опрошенные украинцы вывели Тимошенко в лидеры президентской гонки

Бывшая глава украинского правительства Юлия Тимошенко заняла первое место в рейтинге народной поддержки претендентов на президентское кресло, набрав 14% голосов респондентов – таковы результаты социологического опроса, проведенного соцгруппой «Рейтинг». Речь идет о тех избирателях, которые решили, что пойдут голосовать, и уже определились с выбором кандидата.

На втором месте – бывший министр обороны страны Анатолий Гриценко, в поддержку которого высказались 11% опрошенных.

Третье место (9%) делят между собой действующий президент Украины Петр Порошенко, певец Святослав Вакарчук и сопредседатель парламентской фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко.

По 8% голосов респондентов набрали шоумен Владимир Зеленский и лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.

«Лидером антирейтинга является Порошенко. Почти половина опрошенных не проголосовали бы за него ни при каких условиях», – отмечают украинские социологи. На втором месте в списке антилидеров – бывший премьер-министр Арсений Яценюк (26%), на третьем – Олег Ляшко (25%), а Юлия Тимошенко занимает четвертое (24%).

Опрос проводился 10–22 апреля 2018 года среди 6 тысяч жителей Украины в возрасте 18 лет и старше методом личного формализованного интервью. Статистическая погрешность не превышает 1,5%.


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Добавлено: 26 апр 2018 в 17:43, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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