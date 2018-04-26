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От провинциальной модели до первой леди: путь Мелании Трамп


Добавлено: 26 апр 2018 в 16:56, Категория: Шоу-бизнес
От провинциальной модели до первой леди: путь Мелании Трамп

Мелания Трамп

Сегодня отмечает день рождения Мелания Трамп, и мы решили проследить, как складывалась жизнь нынешней первой леди США — от ее модельного прошлого до настоящего времени.

Модельный старт

О детстве и юности Мелании Кнавс мировая пресса писала не раз: всем известно, что будущая первая леди родилась в Словении и с подросткового возраста пробовала себя в качестве модели. Выросла она в городке Севница, имеющем всего около 4,5 тысяч человек населения и, как пишет New York Times, “до вступления Трампа в должность президента знаменитого лишь своим средневековым замком и фестивалем салями”.

Мелания, чья мама шила одежду, говорит, что мода всегда была у нее в крови:

В пять лет я впервые вышла на подиум. Моя мама обожала моду, мы вместе ездили в Италию, в Париж. Я всегда была высокой и худой, из-за этого меня дразнили, но я никогда не стеснялась своей внешности. Я всегда себе нравилась и знала, чем хочу заниматься. Свое призвание я нашла в совсем юном возрасте, это помогло мне обрести уверенность.

Из родного города она отправилась завоевывать модный мир – сначала, как водится, в европейские fashion-столицы, затем в Нью-Йорк. К тому времени она уже поменяла написание фамилии на более привычное для европейского восприятия Кнаусс.

Мелания — вторая справа

“Виза Эйнштейна"

В США модель живет с 1996 года, сначала она пребывала в стране по обычной визитерской визе, затем получала рабочие визы. В 2000 году Мелании выдали постоянный вид на жительство по особой программе — для людей “с выдающимися способностями”. Американские журналисты до сих пор иронизируют по поводу того, за какие именно способности Мелании открыли визу, которую называют “визой Эйнштейна” и выдают обычно ученым, олимпийским чемпионам, обладателями “Оскара” и так далее.

Она никогда не была супермоделью, она была просто девушкой, работавшей моделью, каких в Нью-Йорке множество,

— анонимно делится с прессой один из тех, кто знал будущую первую леди в 90-е.

Другой знакомый Мелании рассказывает, что она ежедневно ходила по кастингам, но редко получала работу. По его словам, будущая миссис Трамп часто жаловалась, что в Америке она не так успешна, как в Европе.

Новый поворот

С Дональдом Трампом Мелания познакомилась в 1998 году, ей тогда было 28. Они встретились на вечеринке, и об этом таблоиды тоже уже писали бессчетное количество раз. И о том, что Трамп пришел на ту вечеринку с другой девушкой, но когда спутница ушла в туалет, решил познакомиться с Меланией. И о том, что она не дала миллиардеру свой номер, а записала его телефон.

Став официальной girlfriend бизнесмена, модель стала появляться в светской хронике с ним под руку, а количество престижных изданий, пожелавших сотрудничать с ней, значительно увеличилось. Среди наиболее знаменитых работ Мелании — ее съемка для Sports Illustrated.

Но самой известной стала фотосессия 2000 года для GQ, которой Меланию не раз попрекали в ходе предвыборной кампании Трампа. Мол, не полагается первой леди позировать обнаженной и полуобнаженной — а именно так она и снималась во время фотосессии, прошедшей на борту личного самолета Трампа, где даже пряжки ремней безопасности покрыты 18-каратным золотом. Надо сказать, к тому времени модель уже была настоящей знаменитостью.

Нас буквально завалили просьбами снять Меланию, и она сама хотела появиться в журнале. Мы придумали для нее довольно китчевую историю,

— говорит главред GQ Дилан Джонс. Он рассказал также, что Трамп пожелал, чтобы снимки доставили ему прямо в офис:

Мы поставили в рамку обложку и несколько фото и отправили их ему, как только все было готово.

Несмотря на провокационный характер съемки, фотосессия для GQ упомянута в официальной биографии миссис Трамп на сайте Белого дома, где говорится также, что первая леди появлялась на обложках Vogue, Harper’s Bazaar, Ocean Drive, Avenue, In Style и New York Magazine.

Свадьба года

В 2005-м свадьба Дональда Трампа и Мелании Кнаусс стала одним из самых горячих инфоповодов года. Невеста блистала на обложке Vogue в свадебном платье, а пресса сообщала все новые подробности: кольцо невесты стоимостью полтора миллиона долларов, четырехметровый шлейф платья, пятиметровая фата, более 90 метров сатина, ушедшие на создание платья Dior за 100 тысяч долларов, 35 миллионов долларов, выложенные Трампом за свадебную церемонию.

Гостями свадьбы были многие звезды, от Анны Винтур, Пи Дидди, Ашера и Хайди Клум до Арнольда Шварценеггера, Билла и Хиллари Клинтон. Забавно, что теперь никто из знаменитостей не желает вспоминать о том, что был на торжестве. Hollywood Reporter пишет:

Легче поверить, что студия Paramount снимет продолжение “Образцового самца”, чем добиться хоть от одной знаменитости признания в том, что она была на свадьбе Трампа. Мы сделали 89 телефонных звонков и не получили ни одного утвердительного ответа. Но они там точно были.

“Освободите Меланию”

Если раньше пресса нередко писала о Мелании Трамп с иронией, как о молодой “золотоискательнице”, нашедшей богатого спутника (чего стоит только подпись к той самой скандальной фотосессии в GQ: “Секс на высоте 30 тысяч футов: Мелания Кнаусс зарабатывает бонусные мили”), то теперь ее выставляют чуть ли не несчастной жертвой мужа-тирана.

Публика изучает фото каждого совместного выхода пары и находит то на лице, то в жестах и движениях Мелании явные намеки на то, что в браке не все гладко. И так с самой инаугурации: еще тогда в топ трендов твиттера вышли хэштеги #SaveMelania (“Спасите Меланию”) и #SadMelania (“Грустная Мелания”), а феминистки на своем марше помимо прочего призывали “освободить Меланию”.

Стоило Дональду Трапу стать серьезным претендентом на президентское кресло, как стали всплывать не только откровенные фотосессии из прошлого Мелании, но и старые интервью, тогда не вызвавшие никакой шумихи. Как, например, радиоинтервью Трампа скандальному ведущему Говарду Стерну 1999 года. В нем Стерн попросил бизнесмена позвать к телефону Меланию и заставил ее разоткровенничаться на тему того, что на ней сейчас надето (“Почти ничего”) и как часто они с Дональдом занимаются сексом (“Чаще раза в сутки”).

Дональд и Мелания Трамп с сыном Бэрроном

За мужем

Сейчас Мелания совершенно точно не согласится обсуждать подобные темы, да и вообще практически никогда не комментирует свои отношения с мужем. Впрочем, она и раньше никогда не стремилась выходить на первый план. По словам давних знакомых миссис Трамп, в Дональде она нашла именно мужчину-лидера, сильного и жесткого. Согласно воспоминаниям одного из коллег Мелании по модельным временам, когда в компании друзей подтрунивали над ее выбором, намекая на то, что в Трампе ее привлекли исключительно деньги, она отвечала только:

Перестаньте, просто он настоящий мужчина.

Журналисты, беседовавшие с Трампом и его женой, сейчас вспоминают, что Мелания всегда говорила в интервью то, что хотел слышать ее супруг. Майкл Д’Антонио, автор книги “Правда о Трампе”, говорит:

Он прямо при мне попросил ее сказать, что он хороший муж. В буквальном смысле: “Скажи, что я хороший муж”. Он повторил это еще раз, и Мелания сказала: “Да, он хороший муж”. Он буквально вытянул это из нее.

Какими бы ни были слухи о проблемах в браке Трампа, в последнее время Мелания, действительно, уже не так похожа на женщину, готовую беспрепятственно выполнять все, что говорит муж. Посмотрим, в каком направлении продолжится путь первой леди в ближайшие годы.


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Добавлено: 26 апр 2018 в 16:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: spletnik

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