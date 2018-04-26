Открылось голосование за девиз сборной России по футболу на ЧМ-2018

На официальном сайте чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, открылось онлайн-голосование за девиз российской национальной сборной.

Желающим поучаствовать в выборе девиза предлагают три варианта: «Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой», «Играй с открытым сердцем» и «Русские медведи движутся к победе».

Какой девиз будет украшать автобус @teamrussia?? во время #ЧМ2018? Решать тебе!?



Участвуй в опросе #BeThere With @Hyundai_Global и выбери свой вариант!?

— Чемпионат мира FIFA 2018??? (@fifaworldcup_ru) 26 апреля 2018 г.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах. Сборная России по результатам жеребьевки оказалась в одной группе с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.