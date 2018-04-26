Пашинян рассказал об обещании России не вмешиваться в дела Армении

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Лидер оппозиционной фракции «Елк» в парламенте Армении и фактический руководитель протестного движения в стране Никол Пашинян заявил, что встретился с российскими официальными лицами, сообщает «Интерфакс».

Напомним, после ухода Сержа Саргсяна в отставку с поста премьер-министра Армении, как и требовали протестующие, коалиция «Елк» выдвинула Никола Пашиняна кандидатом на замещение должности главы кабмина. СМИ сообщали об уходе в отставку исполняющего обязанности главы правительства Карена Карапетяна, но его представитель опроверг эту информацию.

Вечером 25 апреля президенты РФ и Армении Владимир Путин и Армен Саркисян провели телефонные переговоры по ситуации в Ереване — стороны отметили необходимость готовности всех сторон конфликта к диалогу.

Вслед за этим Пашинян на многотысячном митинге оппозиции в центре Еревана заявил: «Сегодня я встречался с официальными представителями России и получил конкретные заверения о том, что Москва не будет вмешиваться во внутренние дела Армении». Лидер оппозиции рассказал РБК, что встречался с послом России в Армении Иваном Волынкиным и заверил его, что в его движении «нет ни капли антироссийских настроений». Пашинян подчеркнул, что протесты в Армении не являются «движением ни против России, ни против Соединенных штатов, ни против Евросоюза, ни против Ирана, ни против Грузии».

По словам Пашиняна, за его кандидатуру на пост премьер-министра готовы проголосовать в том числе депутаты от правящей партии — ранее лидер оппозиции утверждал, что его поддерживают 90% избирателей.