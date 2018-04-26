Пашинян встретился с главой второй по величине фракции парламента Армении

Лидер протестов в Армении Никол Пашинян встретился с главой фракции парламента «Блок Царукян». Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Политик отметил, что на встрече с лидером второй по величине фракции и крупным предпринимателем Гагиком Царукяном обсуждалась внутриполитическая ситуация в стране и возможные пути ее решения.

Для избрания главы кабинета министров в 105-местном парламенте Армении необходимо заручиться поддержкой 53 депутатов. «Блок Царукян примкнул к протестному движению, но не заявлял о поддержке кандидатуры лидера фракции «Елк» Пашиняна. Всего у фракций 40 мандатов.