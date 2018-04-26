Пентагон открестился от продемонстрированных Россией «Томагавков»

Официальный представитель Пентагона Эрик Пахон заявил телеканалу CNBS, что российский Генштаб не смог доказать, что продемонстрированные его представителями 25 апреля фрагменты крылатых ракет «Томагавк» — снаряды, не достигшие целей при ударе США по сирийским позициям 14 апреля.

Напомним, в Генштабе показали фрагменты ракет, подчеркнув, что в ходе удара не более 22 снарядов из выпущенных 105 смогли достичь целей.

Пахон в ответ на это заявил, что эти заявления «абсурдны», «это, скорее всего, очередная дымовая завеса пропаганды, чтобы отвлечь внимание от истинной проблемы — убийства невинных мирных жителей смертоносным режимом, который поддерживают русские».

Представитель Пентагона также заявил: «Это очередной пример российской кампании дезинформации, чтобы отвлечь внимание от их моральной ответственности за зверства режима Асада и расправы над гражданскими в западной Сирии».