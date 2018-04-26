Пентагон попросил Конгресс США снять часть антироссийских санкций

Министр обороны США Джеймс Мэттис попросил американских сенаторов сделать исключение из закона об антироссийских санкциях (CAATSA) – для Вьетнама, Индии и Индонезии. По словам главы Пентагона, это необходимо для обеспечения трех стран поставками оружия, передает Reuters.

«Они стараются перейти на наши самолеты, наши оружейные системы, но им приходится что-то делать с наследием, чтобы их вооруженные силы продолжали функционировать», — пояснил Мэттис, имея в виду военную технику советского производства, ранее поставленную индийцам, вьетнамцам и индонезийцам.

Аналогичную просьбу – об исключении из антироссийских санкций – министр намерен адресовать госсекретарю США. По словам Мэттиса, он рассчитывает, что поправка будет принята до конца нынешнего года.

CAATSA позволяет главе Госдепа отказаться от применения санкций к покупателям российского оружия, если ему удастся убедить Конгресс в том, что таковы «жизненные интересы национальной безопасности».