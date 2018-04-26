Пентагон пожаловался на применение комплексов РЭБ против ВВС США в Сирии

Самолеты американских ВВС столкнулись с противодействием средств радиоэлектронной борьбы. Об этом заявил командующий Силами специальных операций генерал-лейтенант Тони Томас.

Такое заявление военный сделал во время конференции, посвященной применению средств РЭБ в Сирии. По его словам, противники США ежедневно «проверяют» американские самолеты, блокируют средства коммуникации и выводят из строя самолеты непосредственной поддержки сухопутных войск AC-130.

Томас не уточнил, о каких «противниках» идет речь. Издание The Drive предполагает, что речь могла идти о России или поддерживаемых ею сторонах. Самолеты ВВС США обеспечивают поддержку американскому спецназу и сирийским боевикам.