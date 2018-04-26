Пентагон пожаловался на радиоэлектронные атаки на свои самолеты в Сирии

Глава командования Вооруженных сил США по специальным операциям Тони Томас заявил, что против самолетов ВВС США в Сирии применяются радиоэлектронные средства, сообщает Fox News.

Томас назвал пресловутые средства «очень агрессивными» и заявил: «Противники испытывают нас каждый день, подавляют наши коммуникации, выводят из строя наши АС-130 (самолеты поддержки сухопутных войск)».

Представитель Пентагона не стал конкретизировать, что вкладывает в слово «противники», однако ранее американские СМИ со ссылкой на военные источники сообщали, что США обвиняют Россию в том, что она «глушит» системы американских беспилотников в Сирии, отмечает РИА Новости.

Между тем российский Генштаб сообщил, что США и их союзники преувеличивают масштабы ракетно-бомбовых ударов, нанесенных по сирийским объектам в ночь на 14 апреля, — целей достигли не более 22 ракет из выпущенных 105.