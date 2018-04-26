Песков и Дворкович подтвердили продолжение работы Telegram

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у него по-прежнему работает мессенджер Telegram, несмотря на начатую Роскомнадзором еще 16 апреля процедуру блокировки, сообщает РИА Новости.

Песков признал, что Telegram хотя и работает, но с перебоями, а также отметил, что «ничего такого в этом нет». Представитель Кремля также заявил, что не видит повода драматизировать и иронизировать по поводу действий Роскомнадзора

Вице-премьер РФ Аркадия Дворкович, в свою очередь, ответил на вопрос журналистов об убытках компаний от веерных блокировок из-за Telegram фразой «А у меня работает», сообщает «Интерфакс».

Напомним, Роскомнадзор начал процедуру блокировки Telegram 16 апреля. Мессенджер до сих пор работает, однако заблокированными оказались миллионы IP-адресов других сервисов, которые, по версии РКН, могли использоваться для обхода блокировок. Ущерб от веерных блокировок оценивают в 2 млрд долларов.