Песков напомнил о законности хранения денег в офшорах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение СМИ о том, что Великобритания может раскрыть имена российских граждан, которые держат средства в офшорах на британской территории – Виргинских и Каймановых островах.

«Нужно смотреть в каждом конкретном случае: само по себе, как вы знаете, размещение средств в таких лакунах не является незаконным, это нужно учитывать», – цитирует комментарий Пескова РИА Новости.

Напомним, представитель лейбористской партии в Палате общин Маргарет Ходж подготовила законопроект, согласно которому будут раскрыты данные о бенефициарах офшорных компаний, зарегистрированных на британской территории.

Ее инициативу поддержала коалиция консерваторов, лейбористов, Шотландской национальной партии и других оппозиционных фракций, поэтому закон, по всей видимости, будет принят.