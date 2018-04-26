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Песков призвал не ругать МЧС из-за пожара в «Зимней вишне»


Добавлено: 26 апр 2018 в 19:01, Категория: Новости на сегодня
Песков призвал не ругать МЧС из-за пожара в «Зимней вишне»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ознакомились с расследованием газеты «Коммерсантъ» о причинах пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» и критическими выводами в адрес МЧС России.

«Руководству страны все имеющиеся проблемы хорошо известны. И вы знаете, что это ведомство (МЧС), которое полностью относится к президентской прерогативе. И президент, конечно, самым плотным образом держит под своим контролем работу этого ведомства. И, к сожалению, эта работа часто бывает востребована», — цитирует комментарий Пескова РБК.

В связи с этим представитель Кремля призвал не поддаваться эмоциям, постараться трезво смотреть на ситуацию и дождаться результатов расследования трагедии, которое ведет Следственный комитет России. Многие из уже вскрывшихся фактов, связанных с пожаром в «Зимней вишне», Песков назвал «чудовищными» и признал наличие «определенных проблем», которые, по его словам, «никто не скрывает».

Напомним, «Коммерсантъ» через месяц после пожара, жертвами которого стали 60 человек, опубликовал материалы журналистского расследования, из которых следует, что пожарная служба «деградирует», в ней процветают злоупотребления и недоработки.


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Добавлено: 26 апр 2018 в 19:01, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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