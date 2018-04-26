Покупка зимних шин в Минске с выгодой

Зимние шины необходимы для надежной, комфортной и безопасной эксплуатации вашего автомобиля зимой. Шипы помогают осуществлять торможение на скользких участках автодорог. Важно не только их наличие, но и характеристики самой резины.

Зимние шины в Беларуси вы можете приобрести в интернет магазине на сайте http://1t.by/winter-tires/. Именно здесь широкий ассортимент продукции от мировых брендов: Bridgestone, Continental, Kuhmo, Hankook, Nexen, Pirelli, Nokian и другие. В наличии относительно недорогие китайские и европейские модели, а также шины из премиум сегмента.

Какова разница между летними и зимними шинами?

Состав резиновой смеси позволяет не подвергаться воздействию низких температур и сохранять свои свойства. Частая нарезка блоков протектора, которые позволяют повышать характеристики сцепления шин с автодорогой. Есть три основных типа зимних шин: европейские, скандинавские и шиповка. Первые отлично себя зарекомендовали в городской среде. Они недороги, имеют отличное сцепление на мокром и сухом асфальте. Вторые отлично соприкасаются с дорожным полотном и не шумят, как шипы. Третьи необходимо использовать за городом, где есть обледенелые участки дорог.

В чем выгода от покупки в интернет магазине? Ценой. Нам не приходится вкладывать средства на аренду офиса для реализации товара. Закупки зимних шин производятся напрямую у производителей. Арендуется один склад, на который привозят и увозят товар. Также отсутствуют расходы на зарплаты продавцам и посредникам. Отсутствие таких затрат и приводит к невысоким ценам на товар.

Как оформить заказ на сайте? Не сложно. Для этого, зная характеристики шин и дисков, вы подбираете модели и кладете их в свою корзину. Можно также автоматически сделать подбор шин и дисков по марке вашего автомобиля. Затем нужно произвести оплату удобным способом, не выходя из дома. Бесплатно доставляются шины от 4 штук.