Полиция Вашингтона задержала в иранском посольстве мужчину с оружием

В Иранском представительстве в Вашингтоне полиция задержала вломившегося туда вооруженного мужчину.

Об этом в среду сообщает Секретная служба США, отметив, что появившиеся изначально слухи о стрельбе в посольстве Ирана в Вашингтоне не подтвердилось.

«Тем не менее был арестован за нападение человек с оружием. Его доставили в столичную полицию», - сообщил представитель Секретной службы.

При этом иранское агентство новостей IRNA сообщает, что задержанный вооруженный мужчина выкрикивал антииранские лозунги.

