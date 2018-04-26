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Порошенко хвастает «новым» ракетным комплексом (ВИДЕО)


Добавлено: 26 апр 2018 в 21:53, Категория: Новости на сегодня
Порошенко хвастает «новым» ракетным комплексом (ВИДЕО)

Пётр Порошенко рассказал об особенностях ракетного комплекса «Ольха», производство которого планируется начать в 2018 году.

«Мы за это заплатили очень высокую цену. И сейчас враг уже знает потенциал украинского оборонно-промышленного комплекса, враг знает потенциал украинской армии», — заявил глава государства во время завершающих испытаний «Ольхи».

Порошенко также обратил внимание на то, что возможности ракетного комплекса превосходят показатели советского оружия.

«Могу сказать одну конкретную цифру: эта ракета „Ольха“ в 10 раз точнее и, соответственно, в 10 раз эффективнее, чем старые системы залпового огня, которые находились на вооружении еще со времен Советского Союза», — подчеркнул президент.

Киев в течение нескольких лет тестирует ракетные комплексы «Ольха». В апреле этого года секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов сообщил о начале завершающего этапа испытаний.

Украина неоднократно подчёркивала «уникальность» проекта и сравнивала его с российскими комплексами. При этом разработка «Ольхи» велась на основе советской РСЗО «Смерч».


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Добавлено: 26 апр 2018 в 21:53, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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