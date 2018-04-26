Порошенко: Нам приходилось платить агрессору за хранение отработанного ядерного топлива

Украина платила Российской Федерации 200 млн долларов в год за хранение отработанного ядерного топлива с украинских атомных электростанций. Об этом во время рабочей поездки на Чернобыльскую АЭС заявил президент Петр Порошенко.

«Мы вынуждены были ежегодно платить огромные средства – около 200 млн долларов – государству-агрессору за хранение отработанного ядерного топлива с украинских АЭС», – заявил глава государства.

По словам Порошенко, после строительства собственного хранилища Украина не будет зависеть от России в данном вопросе.

«Начало работы хранилища отработанного ядерного топлива на ЧАЭС на полную мощность должно начаться в IV квартале 2019 года. За 9,5 лет планируется переместить отработанное ядерное топливо в ХОЯТ-2, где оно будет храниться еще 100 лет», – добавил президент.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что Чернобыльская зона должна стать территорией изменений.

Фото: Петро Порошенко/Facebook