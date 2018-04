Посол РФ в США заявил о взломе консульства в Сиэтле

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что «американские власти сорвали замок» со здания, где ранее проживал российский генеральный консул, сообщает ТАСС.

25 апреля российское посольство в США опубликовало видеозапись, запечатлевшую попытки неизвестных проникнуть на территорию генерального консульства РФ в Сиэтле, закрытого по решению властей США. Затем те же люди попытались вскрыть замок на двери в здание консульства. В российской дипмиссии заявили, что попытку взлома осуществили представители американских спецслужб, которые пытались «проникнуть на территорию российской дипломатический собственности».

US special services are trying to enter Russian diplomatic property in Seattle pic.twitter.com/nVlCaL3lTL

— Russia in USA ?? (@RusEmbUSA) 25 апреля 2018 г.

Антонов, в свою очередь, отметил: «Этот прекрасный день омрачен американскими действиями — очень неконструктивными, очень недружественными, я бы сказал даже, антироссийскими». Посол назвал случившееся нарушением «всех международных конвенций и договоренностей», которое не вызывает ничего, «кроме печали и горести».

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала инцидент «государственным рейдерским захватом», к которому причастны «американские власти».

Однако Госдепартамент США отверг обвинения в нарушении норм международного права. Представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт заявила, что сотрудники Госдепа осмотрели здание российского консульства, чтобы удостовериться, что в нем никого нет: «Никакого "вторжения", просто жесткий и законный ответ на продолжающееся возмутительное поведение России».