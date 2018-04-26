Президент Южной Кореи встретит Ким Чен Ына прямо на границе

27 апреля в 03:30 по московскому времени президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретит своего северокорейского коллегу Ким Чен Ына на границе между государствами, передает «Интерфакс» со ссылкой на главу администрации южнокорейского президента Лима Чон Сока. По местному времени встреча двух лидеров состоится в 09:30.

Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын вместе проследуют в «Дом мира», который находится в приграничной деревне Панмунджом с южнокорейской стороны.

Начало переговоров запланировано на 10:30 по местному времени (04:30 мск). Лим Чон Сок уточнил, что в планы обоих президентов входит подписание совместного документа. Когда это произойдет, президенты Северной и Южной Корей решат непосредственно на встрече.

Глава администрации президента Республики Корея отметил, что обедать Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин будут по отдельности, а после еды вновь встретятся для участия в церемонии посадки дерева, рядом с которым планируется поставить камень с надписью «Мы посадили здесь мир и процветание». Завершится саммит торжественным приемом.