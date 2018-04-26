Принц Уильям будет шафером принца Гарри на его свадьбе с Меган Маркл

Принц Уильям и принц Гарри

Новые подробности грядущей свадьбы Меган Маркл и принца Гарри: шафером жениха станет его старший брат, принц Уильям. Информацию уже подтвердили представители Кенсингтонского дворца.

Вообще, конечно, сюрприза никакого тут нет: мало кто сомневался, что именно Уильям, любимый брат и ближайший друг, станет шафером Гарри, но все-таки ходили слухи, что жених может пригласить и кого-то другого на эту почетную роль. Впрочем, не позови Гарри Уильяма в шаферы, тут же поползли бы сплетни о разладе в британской королевской семье, тем более что на свадьбе самого Уильяма его шафером был как раз Гарри.

Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон

В общем, совсем скоро, уже 19 мая, мы увидим братьев в часовне святого Георгия, где пройдет венчание Гарри и Меган. А пока Уильям наверняка занят подготовкой к свадьбе — и планированием мальчишника: последняя холостяцкая вечеринка брата, который в юности славился своими кутежами, должна получиться легендарной!

Принц Уильям и принц Гарри