Принц Уильям будет шафером принца Гарри на его свадьбе с Меган

В интервью с принцем Уильямом журналисты интересовались, станет ли он шафером своего брата Гарри на свадьбе с Меган Маркл. Тот завуалировано отвечал, утверждая, что принц не просил его об этом. Теперь информация официальна: шафером жениха станет его старший брат, ближайший из друзей. Информация была подтверждена представителями Кенсингтонского дворца.



Раннее Уильям рассказывал о своих отношениях с братом. По словам принца, у них с Гарри близкие и теплые отношения. Особенно их сплотила пережитая в юном возрасте трагедия — гибель принцессы Дианы в августе 1997 года. «Наши отношения стали прочнее и ближе после смерти мамы. Эта потеря случилась, когда мы были подростками, и заставила нас вместе пережить трудный период… У друзей всегда бывает так, что один из них находится на подъеме, когда другой стоит на спуске. Важно всегда быть рядом и поддерживать близкого человека,» рассказывает Уильям.

Его Королевское Высочество принц Уэльский и госпожа Меган Маркл поженятся 19 мая 2018 года.

Не так давно принц Гарри и Меган Маркл объявили о своей помолвке, а Кенсингтонский дворец уже обнародовал дату их свадьбы, которая состоится в мае в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

«Виндзор – особое место для Гарри, и они с Меган регулярно бывали там в течение года. Они очень рады, что начнут супружескую жизнь именно в этом замке… Праздничный день будет организован так, что представители общественности смогут почувствовать себя частью торжества,» объявил один из представителей Кенсингтонского дворца на брифинге.

Стало известно так же то, что королевская семья оплатит основные расходы на торжество, включая прием, угощения, цветы, украшения и церковную службу, а налогоплательщики заплатят за обеспечение безопасности. Королева Елизавета II и принц Филипп уже числятся в списке почетных гостей, а что касается главы Англиканской церкви, архиепископа Кентерберийского, то пока не известно, будет ли он вести церковную церемонию.

До свадьбы Меган Маркл примет крещение и получит британское гражданство. Разведенные родители актрисы, Томас Маркл и Дория Редлан, присоединятся к торжеству, но неизвестно, поведет ли отец Меган к алтарю.