Принц Уильям чуть не уснул во время церковной службы на второй день после рождения сына: видео

Принц Уильям, Меган Маркл, принц Гарри

Во второй день после появления на свет своего третьего наследника принц Уильям присоединился к брату Гарри и его возлюбленной Меган Маркл во время поминальной службы в Вестминстерском аббатстве. Все трое сидели рядом и слушали молитвы, но одному из них участие в панихиде далось нелегко.

Герцог Кембриджский силился не закрывать глаза, моргал ими, но они все равно закрывались – было видно, что новоявленный многодетный отец очень хочет спать. Кейт Миддлтон по понятным причинам пропустила службу. Напомним, герцогиня Кэтрин родила сына 23 апреля в госпитале Святой Марии в Лондоне и в этот же день вернулась в Кенсингтонский дворец с малышом.

Принц Уильям, Меган Маркл, принц Гарри на поминальной службе

Принц Уильям

Британская королевская семья пока не объявила имя самого младшего своего члена, что не мешает прессе высказывать предположения. В первый день жизни маленький принц успел познакомиться с жителями столицы Великобритании. Спустя семья часов после начала родов герцогиня Кембриджская с мужем и новорожденным малышом позировала фотографам у порога госпиталя.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с сыном