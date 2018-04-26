Путин и Карапетян обсудили путь урегулирования кризиса в Армении

Президент РФ Владимир Путин и и.о. премьер-министра Армении Карен Карапетян в телефонном разговоре, состоявшемся 26 апреля, подчеркнули важность избрания главы правительства республики на заседании парламента 1 мая.

«Урегулирование кризисной ситуации в Армении должно происходить исключительно в правовом поле, в рамках действующей конституции и на основе результатов легитимных парламентских выборов, проведенных в апреле 2017 года. Для скорейшего преодоления внутреннего кризиса всем политическим силам в этой стране важно проявлять сдержанность и ответственность, готовность к решению имеющихся проблем путем конструктивного диалога строго в конституционных рамках», – цитирует общую позицию Путина и Карапетяна пресс-служба Кремля.

Ранее возглавивший акции протеста и добившийся ухода экс-президента Армении Сержа Саргсяна с поста премьер-министра Никол Пашинян заявил, что главой правительства станет он сам – или никто.

Накануне СМИ внезапно начали распространять информацию о том, что Карен Карапетян решил сложить с себя обязанности премьера, но его представитель сразу же опроверг эту новость.