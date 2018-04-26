Путин рассказал об угрозе безнадежного отставания России

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза ректоров затронул тему российского потенциала в области вооружений, сообщает РИА Новости.

Глава государства отметил: «Я говорил в своем послании, не к ночи будь помянуто, но говорил о необходимости прорыва, если мы не сделаем этот прорыв, в этом вся суть, мы тогда безнадежно отстанем. Реально отстанем, знаете. А это очень тяжелые последствия будут».

При этом президент выразил мнение, что существующего задела может хватить еще на «два-три десятилетия», а если ученые начнут мыслить «за горизонт», с реализацией технологического прорыва успешно справятся: «И людей нужно готовить именно для этого».