Путин: России нужен технологический прорыв

России нужно осуществить технологический прорыв, поскольку имеющиеся разработки позволят ей чувствовать себя уверенно только в ближайшие два-три десятилетия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании съезда Российского союза ректоров, передаёт РИА «Новости». Читайте по теме

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«Я говорил в своем послании, не к ночи будь помянуто, но говорил о необходимости прорыва, если мы не сделаем этот прорыв, в этом вся суть, мы тогда безнадежно отстанем. Реально отстанем, знаете», — сказал глава государства, указав, что это повлечет за собой очень тяжелые последствия.

«Ну, какое-то время мы еще просидим на том, о чем я говорил во второй части послания, будем чувствовать себя достаточно уверенно в течение двух-трех десятилетий», — сказал Путин.

Он указал, что работники научной сферы должны думать дальше, за горизонт. «И людей нужно готовить именно для этого», — отметил президент.

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